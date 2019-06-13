В деле Голунова нашли недвижимость сотрудников ФСБ

Элитная подмосковная недвижимость найдена у двух высокопоставленных фигурантов дела Голунова – главы УФСБ по Москве и области генерал-полковника Алексея Дорофеева и его помощника Марата Медоева.

Незадолго до своего задержания Иван Голунов вёл расследование о недвижимости этих чиновников и об их участии в похоронном бизнесе в Москве. Дорофеев и Медоев были соседями в коттеджном посёлке «Дачный островок» Истринского района, кроме них в посёлке площадью в три гектара проживали 16 человек, с руководящими должностями в УФСБ и Следственном комитете. Спустя два месяца проживания фигуранты продали недвижимость высокому руководству группы ЛСР. Сделку о продаже должностные лица Подмосковья и управления ФСБ комментировать отказались, ссылаясь на интересы частных лиц. Так же известно, что Дорофеев и отец Медоева на данный момент имеют недвижимость в посёлке «Лесная бухта» на побережье Истринского водохранилища. Дома каждого из них - площадью по 700 кв. м., обнесены общим забором. Оценка рынком таких построек составляет 65-70 млн рублей. Неподалёку дочь Игоря Медоева – Эльда, приобрела коттедж и землю в 2014 году. В 2018 году волшебным образом, судя по данным Росреестра, владельцем этого участка стала Российская Федерация. Ну а третий сосед Алексея и Игоря – Анастасия Мазараки, владелица дома 860 кв. м., имеет родственные связи с замом московского бюро «Ритуал». Именно эту схему обнаружил Иван Голунов незадолго до своего задержания. По данным главы ФБК Алексея Навального, Медоев имеет отношение к похоронному бизнесу в Москве, так как в 2017 году продал автомобиль Валерию Большакову – начальнику отделения ГБУ «Ритуал».