Экономисты назвали четыре способа законно увеличить пенсию в России

Самый надежный метод — самостоятельно копить на старость.

В Пенсионном фонде РФ объявили, что в 2020 году должна увеличится пенсия, вот только увеличение выплат затронет не всех, а только пенсионеров-опекунов. Остальным гражданам экономисты ПФРФ предложили четыре способа законно увеличить пенсию. Первый способ — участвовать в программе софинансирования накоплений. Если человек будет вносить на накопительный счет сумму в пределах 2-15 тысячи рублей, то государства будет вносить столько же денег. Ежели участник программы умрет до того, как придет время получать пенсию, то деньги выплатят его наследникам. Вот только стать участником этой программы можно было только до 2014 года, и сейчас похожих программ уже не существует, по словам консультанта Виталия Калугина.

Также можно инвестировать средства в негосударственные пенсионные фонды, но в этом случае есть риски попасть на мошенников — хороших фондов с выгодными программами, по мнению экспертов, недостаточно. Еще один способ — вступить в систему гарантированного пенсионного плана. В этом случае с заработной платы вступившего будут удерживать несколько процентов на добровольной основе и отправлять их в НПФ.

Однако самый надежный метод увеличения пенсий в России — копить на старость самостоятельно, без фондов и сомнительных организаций. Калугин уточнил, что приемлемую пенсию через четверть века получат те граждане, которые начали копить уже сегодня. А базовая минимальная пенсия, которую установят в ближайшем будущем, окажется слишком мала и выжить на нее невозможно.