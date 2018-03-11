Участник Парада Победы 1945 года побывал на репетиции парада-2020

Военнослужащие ЗВО пригласили ветерана оценить готовность дивизии к торжественному маршу на Красной площади.

Командование гвардейской Кантемировской танковой дивизии пригласило в Наро-Фоминск на репетицию парада 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны, Алексея Григорьевича Иванова.

Фронтовик имел возможность оценить парадный расчёт родной для него дивизии, солдаты и офицеры были облачены в два комплекта формы, исторического и современного типа. Алексею Григорьевичу показали новинки военпрома: РСЗО «Град» и «Ураган», армейский многоцелевой бронированный автомобиль «Рысь», а также БТР-82А.

Участник Парада Победы 1945 года отметил готовность тактического соединения вооруженных сил страны к параду-2020. При этом, на основе богатого личного опыта обращения с военной техникой, выделил мастерство и навыки водителей-механиков.

Иванов ушёл на фронт еще в 16-летнем возрасте, пройдя до самых границ страны, в дальнейшем поступил в училище, а службу проходил именно в этом танковом полку.