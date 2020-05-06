День города в Калининграде пройдет без массовых мероприятий

Причиной стала эпидемиологическая ситуация и стремление к экономии.

Зампредседателя Калининградского горсовета Андрей Шумилин рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» о решении бюджетной комиссии по поводу празднования Дня города. В этом году он в Калининграде пройдет без массовых мероприятий.

В связи с коронавирусом по области продлены сроки ограничительных мероприятий. До особого распоряжения. И стремление сэкономить бюджетные средства тоже сыграло свою роль. В городе сокращаются или переносятся на будущий год все «необязательные» траты. К таковым относят ремонтные работы и соцпроекты.

Чиновник сообщил, что празднование предполагается провести в «новом формате». Каком именно пока не решено. Но совсем без Дня города калининградцев обещают не оставлять. Предполагается, что будет проведено награждение почетных граждан. В нем примут участие мэр города, губернатор и председатель горсовета.

По традиции праздничные мероприятия проводят здесь 4 июля, в день переименования Кенигсберга.