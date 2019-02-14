В Башкирии хотят повысить штрафы за незаконную уличную торговлю

Депутаты Госсобрания республики предлагают взыскивать с нарушителей уже не 1500, а 4000 рублей.

В Башкирии хотят повысить штрафы с 1 500 до 4 000 рублей за незаконную уличную торговлю и ввести ответственность за повторные нарушения для юридических и должностных лиц. Данная мера поможет бороться с незаконной частной предпринимательской деятельностью на улицах. Соответствующие поправки депутаты Госсобрания республики рассмотрят на пленарном заседании, передаёт ИА «Башинформ».

Глава Государственного Собрания – Курултая РБ Константин Толкачев пояснил, что зачастую под видом собственного имущества наёмные лица пытаются реализовать полученный от продавцов товар. Несмотря на более серьезный проступок, штраф для них также составляет от 500 до 1500. Эта сумма не может быть сдерживающим фактором, так как доход от масштабной коммерческой торговли гораздо выше. Повышение размера штрафа позволит дифференцированно наказывать нарушителей: в случае установления факта коммерческой деятельности будет назначена максимальная сумма.

Проблема торговли на улицах без соответствующего разрешения особенно актуальна в крупных городах и столице Башкирии. Спикер выразил надежду, что поправки в законе позволят пресечь нарушения, так как торговать на улице будет невыгодно.

Для должностных лиц размер штрафа составит от 20 тысяч до 40 тысяч рублей, для юридических лиц – от 50 тысяч до 90 тысяч рублей. За повторный случай нарушения штрафы составляют 4-5 тысяч рублей для граждан, 40-50 тысяч рублей для должностных и 90-100 тысяч рублей для юридических лиц.