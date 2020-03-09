В захваченном Среднеуральском женском монастыре появился участник «Уральских пельменей»

Артист не одинок на службах, которые проводит схиигумен Сергий (в миру Николай Романов), компанию участнику юмористической команды составил хоккеист Павел Дацюк.

В Среднеуральском женском монастыре произошёл конфликт. Церковное руководство отстранило Сергия от служения за то, что тот не стал подчиняться духовному начальству. Дмитрий Соколов из «Уральских пельменей» замечен при посещении обители.

Сведения обнародовала Екатеринбургская епархия. Согласно распространённой информации, опальный священник сверг настоятельницу женской обители Варвару Крыгину и поставил вокруг храма охрану. Епархия отметила, что Сергий получил запрет на священнослужение и потерял право носить наперсный крест до окончательного решения Церковного суда. Монастырь продолжает принимать паломников. Им стал Дмитрий Соколов из «Уральских пельменей». До него там же замечен Павел Дацюк – олимпийский чемпион по хоккею.

Сергий ранее получил известность публичными объявлениями «китайской инфекции» псевдопандемией. Священник открыто призывал прихожан нарушать установленные в России правила самоизоляции. Николай Романов (отец Сергий) выступил с проповедью, в которой сообщил прихожанам, что их намереваются разместить в «электронном лагере сатаны».

Екатеринбургская епархия решила признать таинства, свершаемые с игуменом недействительными. Епархиальный церковный суд начнёт рассмотрение этого дела на следующей неделе. Монастырь окружили правоохранители.

Однако, судя по всему, количество паломников в женский монастырь не уменьшается, их проходу не препятствуют. Среди них всё чаще появляются известные личности. Это и спортсмены, и шоубиз. С представителем «Уральских пельменей» можно предположить самопиар. Чем руководствовался Дацюк – неизвестно.

Хоккеист сообщил, что Сергий видит его насквозь и многие вопросы после благословления батюшки решаются, как бы, сами по себе.

Ситуация находится под контролем и решается церковными организациями. Федеральная власть не вмешивается в процесс.