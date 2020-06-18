Дети Киркорова поздравили Максима Галкина с днём рождения

Алла-Виктория и Мартин записали свои пожелания юмористу на видео.

18 июня Максиму Галкину исполнилось 44 года. Известного юмориста поздравили многие звёзды шоу-бизнеса, в том числе и бывший супруг Аллы Пугачёвой. Отдельно обратились с тёплыми пожеланиями к пародисту юные отпрыски Филиппа.

Ролик, записанный для Максима 8-летней Аллой-Викторией и 7-летним Мартином, Киркоров опубликовал на своей странице в Instagram Филипп. Дети, как ни странно, к бывшему сопернику отца, ставшему другом их семьи, сразу обратились на «ты».

«С днём рождения, Максим! Желаем тебе счастья, здоровья, новых проектов, интересных моментов в твоей жизни» - первой вызвалась поздравить именинника Алла-Виктория.

Следом за ней подхватил и Мартин, который пожелал юмористу красочной жизни и много друзей. Наследники Киркорова также пригласили юмориста к себе в гости, чтобы тот мог полюбоваться на их сад с цветами и помочь посадить в этом сезоне огурцы и помидоры, которые так любит их отец.

«Мы очень соскучились по тебе» - трогательно закончили своё обращение к юмористу Киркоровы-младшие.

Алла-Виктория и Мартин поздравляют Галкина с днём рождения. Фото: Instagram @ fkirkorov

«Король» отечественной эстрады тоже оказался сегодня довольно мил с мужем Пугачёвой. Певец даже признал, что очень рад иметь рядом такого человека как Максим, с которым у него много общего «было есть и будет».