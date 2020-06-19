Брянский мясокомбинат не смог обжаловать в суде штраф в 960 тысяч рублей

Суд отклонил жалобу Брянского мясокомбината по делу об использовании товарного знака «Кремлёвский».

Брянское предприятие «Тамошь» обязали выплатить штраф в 960 тысяч рублей московскому госпредприятию «Торговый дом «Кремлёвский». Мяскомбинат так и не смог обжаловать решение суда, как сообщают «Брянские новости».

Федеральное предприятие подало иск против мясокомбината и выиграло дело ещё в 2019 году. Тогда Арбитражный суд Брянской области пришёл к выводу, что предприятие не имело права использовать зарегистрированный товарный знак «Кремлёвский» для выпуска варёно-копчёного сервелата. Ведь таким образом оно вводило покупателей в заблуждение об отношении продукции мясокомбината к московскому торговому дому. Однако оштрафованное предприятие было не согласно с таким решение, поэтому попыталось обжаловать приговор.

Дело было дополнительно рассмотрено в Суде по интеллектуальным правам. В результате кассационная инстанция одобрила первоначальный приговор и присудила взыскать с «Тамоши» сумму, в которую госпредприятие «Торговый дом «Кремлёвский» оценило использование своего бренда.