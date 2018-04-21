Москвич показал летящие куски асфальта во время репетиции Парада Победы

Гусеничная техника забыла обуть асфальтоходные башмаки.

Фотографии взяты с Twitter-аккаунтов пользователей @naive_elf и @visitor93

Telegram-канал «Милитарист» опубликовал видео, снятое одним из москвичей, присутствовавших на генеральной репетиции Парада Победы. В ролике видно, как гусеничная военная техника оставляет на асфальтовом покрытии борозды от грунтозацепов.

Видео аналогичного характера появилось в сети 18 июня, когда очевидцы обратили внимание на буквально летящие куски асфальта из-под гусениц военной техники во время прохода по Тверской улице. Стоит отметить, что в подобных случаях на гусеницы одеваются специальные асфальтоходные башмаки, которые защищают дорожное покрытие от повреждений. За исключением советского танка Т-34, вся гусеничная военная техника технологически приспособлена для использования подобных «башмаков».

Ролик взят с Telegram-канала «Милитарист»

Остаётся только догадываться, по какой причине руководство военных гарнизонов и московского ГИБДД упустило момент, который потребует дорогостоящего дорожного ремонта.