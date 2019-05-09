Очевидец запечатлел синхронный пролёт четырех Су-57 на репетиции Парада Победы

Звено российских истребителей пятого поколения отрабатывало фигуры высшего пилотажа.

Фото взято с Telegram-канала «Милитарист»

20 июня в Москве проходила генеральная репетиция Парада Победы, который состоится 24 июня. В центре города москвичи могли наблюдать военную технику, которая отрабатывала проход по центральным улицам, а в небе зрелищные фигуры пилотажа исполняло звено из четырёх Су-57.

Синхронный пролёт новейших многофункциональных истребителей запечатлел один из жителей города, фотографию разместили в Telegram-канале «Милитарист». Стоит отметить, что звено из четырёх Су-57 москвичи могли увидеть на воздушном параде 9 мая, который проходил с отменой части массовых мероприятий, но при этом стал самым масштабным за всю историю празднования Дня Победы.

Для большей части россиян Су-57 является относительной новинкой, хотя истребитель первый раз официально был показан еще в 2011 году, серийное производство машины началось только в прошлом году.