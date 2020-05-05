В Кирове загорятся 1418 свечей в память о каждом дне ВОВ

На набережной Грина 22 июня люди смогут зажечь свечу с датой, когда погиб или пропал без вести их родственник.

22 июня в Кирове запланирована акция, посвященная 79-й годовщине Великой Отечественной войны. В 17 часов на набережной Грина выставят 1418 свечей, которые символизируют каждый день ВОВ, и загорятся как символ памяти. Зажечь их смогут сами кировчане. Любой из горожан сможет подойти к свече, которая обозначает дату смерти или исчезновения родственника жителя города. Также пламенем свечи можно обозначить дату подвига, которым прославился близкий кировчанину человек.

Жители Кирова увидят проект «Последние свидетели войны», в рамках которого представят 100 фотоснимков ветеранов-ВОВ — жителей города и области. Представитель мэрии

Надежда Кирова отметила, что насколь бы ни было горько зажигать эти свечи, но обязанность ныне живущих — передать память новым поколениям и понять, какой это великий дар — жить под мирным небом. Организаторы сообщили, что зажечь памятную свечу можно будет и виртуально, с помощью мобильного Instagram-приложения, используя кнопку «маска».