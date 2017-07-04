«Я пометил, мы этим займёмся»: Путин пообещал построить больницы в Пскове и Великих Луках

Строительство медицинских учреждений, скорее всего, будет поручено Минобороны РФ.

Президент России в режиме видеоконференции поздравил медицинских работников с их профессиональным праздником. Во время общения с врачами Путин пообещал построить больницы в Пскове и Великих Луках. Об этом Владимира Владимировича попросила заведующая пульмонологическим отделением Псковской городской больницы Анастасия Повторейко.

Со слов пульмонолога, в регионе наблюдается острая нехватка больничных мест для инфекционных больных. Пскову нужна новая инфекционная больница с отделением в Великих Луках. Пандемия коронавируса показала, что пренебрегать подобными лечебными учреждениями в нынешнее время нельзя.

Повторейко отметила скорость и качество работы Минобороны по постройке больниц в других регионах. Псковский врач выразила надежду, что именно этому ведомству и будет поручено строительство в их регионе.

Путин внимательно выслушал обращение, сделал пометки в своем блокноте и ответил: «Я пометил, мы этим займемся».