Судьи Брянского облсуда задекларировали доходы за прошлый год

На зарплату служители Фемиды сумели приобрести немецкие и японские иномарки.

Судьи Брянского областного суда задекларировали доходы за 2019 год. Самые большие накопления за прошлый год оказались у председателя облсуда Евгения Быкова. По данным декларации, его доход составил более 4,7 млн рублей. Служитель Фемиды может не пользоваться общественным транспортом — в гараже судьи имеется внедорожник Volkswagen Touareg. Помимо движимого имущества, председатель облсуда владеет недвижимостью — двумя квартирами с площадью 49 и 156 кв. метров.

Заместитель Быкова Михаил Андрусенко сумел заработать в 2019 году чуть больше 3,2 млн рублей. Это позволило ему приобрести японскую иномарку Honda. О транспортном средстве второго заместителя Натальи Третьяковой ничего неизвестно, но ее заработок за указанный в декларации период составил свыше 3,5 млн рублей.

Заработки остальных судей варьируются в рамках от двух до четырех миллионов, но не покидают эти пределы. Интересно, что ни один из брянских блюстителей законности не выбрал отечественное авто. Самые популярные среди судей оказались автомобили Nissan Juke, Toyota Corolla, Renault Megane, Jeep Grand Cherokee, Toyota RAV4, Nissan Murano и другие зарубежные средства передвижения.