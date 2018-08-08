Гитару Курта Кобейна продают за миллион долларов

Аукцион состоится на протяжении двух дней – 21 и 22 июня.

Сейчас проходит аукцион, на котором выставлены на продажу музыкальные инструменты группы Nirvana. Гитару Курта Кобейна, лидера музыкального объединения, продают за рекордную сумму – 1 миллион долларов, что по курсу ЦБ РФ за 20.06.20 составляет около 69 миллионов 527 тысячи российских рублей.

Знаменитая гитара носит название Martin D-18E. Именно с ней гитарист выступал на знаменитом концерте MTV Unplugget, который проходил в формате телевизионного шоу. Гитара была сделана в 1959 году, поэтому её высокая стоимость зависит не только от громкого имени покойного владельца, но и даты изготовления.

Также покупатель вместе с гитарой получит фирменный футляр, к которому прилагается упаковка струн и маленькая сумочка из замши. Планируется, что на аукционе будут проданы и другие вещи, связанны с участниками группы Nirvana.

Напомним, что Курб Кобейн в 2003 году занял 12-е место в списке «100 величайших гитаристов всех времён». В возрасте 27 лет он ушёл из жизни, оставив предсмертную записку.



