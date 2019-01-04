Диетолог рассказал, как меньше есть без диет

Нужно очистить вкусовые рецепторы, утверждает доктор медицинских наук Генералов.

Василий Генералов этой темой занимается не первый год. Диетолог уже успел выпустить книгу «#Кето Диета. Есть жир можно!».

Основу своей теории доктор Генералов коротко изложил в интервью радио Sputnik. Оказывается, количество съеденной пищи зависит не только от аппетита, но и от того, как работают наши вкусовые рецепторы. Они не только позволяют нам испытывать удовольствие от еды, но и отвечают за чувство сытости.

Это напрямую связано с количеством фастфуда и полуфабрикатов, которое мы съедаем. Такие продукты содержат массу консервантов и усилителей, искажающих работу рецепторов. Там также всегда больше нормы сахара и соли, которые улучшают вкус. Поэтому производители обычно их не жалеют в рецептуре. В результате настройки сбиваются и человек начинает больше есть, потому что чувство сытости наступает позднее.

Ситуацию легко исправить, считает диетолог. При этом, можно обойтись без строгих диет. Наши органы, в том числе и вкусовые рецепторы, способны самоочищаться и самовосстанавливаться. Нужно только исключить из рациона искусственную пищу. И заменить ее натуральной. Доктор советует есть как можно больше мяса, овощей, рыбы, яиц и зелени.

Через время человек станет не только меньше есть, у него еще и резко снизится и тяга к сладкому. А сахар начнет ощущаться даже в таких продуктах, как огурцы и помидоры.