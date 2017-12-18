Диетолог назвала "допустимую" норму сахара в день

Как известно, сахар содержится не только в сладостях, но и во многих других продуктах. Диетолог Анна Ивашкевич назвала допустимую норму сахара в день.

Диетолог утверждает, что ежедневное потребление 40 грамм сладостей или кондитерских изделий не принесет никакого вреда человеку.

Дело в том, что 10 грамм сахара (двух чайных ложках) содержится приблизительно 40 килокалорий, это показатель сопоставим с разовой порцией сладкого. Об это сообщает портал «Звезда».

Ивашкевич также внесла бы в норму ВОЗ: бананы, виноград, манго и сухофрукты, иными словами фрукты, которые быстро поднимают уровень сахара в крови.

Таким образом, ежедневно, без опасений, можно съедать четыре конфеты или такое же количество шариков мороженого. Однако при покупке любого продукта, подчеркивает эксперт, стоит изучить этикетку с составом, при этом внимание нужно обращать на «расположение» в перечне ингредиентов сахара, ведь чем ближе он к началу списка, тем выше его содержание в продукте.



