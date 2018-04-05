Знаменитость разоткровенничалась с подписчиками в Instagram.

Некоторое время назад звёздная пара Оксана Самойлова и рэпер Джиган (Денис Александрович Устименко-Вайнштейн) объявили о своём разводе, но, когда пришло время похода в ЗАГС, возлюбленные примирились. Сейчас они воспитывают четырёх детей, а самому младшему, сыну Давиду, всего 4 месяца. Недавно Оксана Самойлова рассказала о проблемах сына со здоровьем своим подписчикам в социальной сети Instagram.

Модель рассказала, что у Давида с момента рождения есть плохая проходимость слезных каналов. Это не серьёзное нарушение, при этом и ребёнку, и родителям это приносит моральный и физический дискомфорт. Оксана консультировалась с врачами из России и США, но до сих пор не может принять решение, потому что медики из двух стран дают разные рекомендации на счёт осложнения. Поэтому блогер обратилась к поклонницам, у которых тоже есть дети, и которые могут поделится своим опытом в похожей ситуации.

Напомним, что Оксана Самойлова вышла замуж за Джигана в 2012 году. До официального бракосочетания пара жила вместе 3 года и воспитывала старшую дочь Ариэлу. После рождения трёх дочек, бывшая модель 18 февраля подарила мужу сына Давида, которого родила в США.



