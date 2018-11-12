Снимок появился в Instagram на странице герцогов Кембриджских.

Герцоги Кембриджские ведут свою официальную страницу в социальной сети Instagram. Именно там были опубликованы новые тёплые снимки принца Уильяма с детьми. Всего у внука королевы Великобритании Елизаветы II трое детей: сыновья Джордж (6 лет) и Луи (2 года), а также дочь Шарлотта (5 лет).

Под снимком оказалась подпись, которая говорит, что снимки сделала мать детей и супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон. Фото неновое, было сделано приблизительно месяц.

ФОТО: www.instagram.com / kensingtonroyal

Ранее сообщалось в СМИ, что, по неподтверждённой информации, Елизавета II запретила Кейт Миддлтон рожать четвёртого ребёнка. Это решение правительницы Великобритании связано с тем, что принца Гарри и его супруга Меган Маркл уехали из родной страны в США.

Напомним, что принц Уильям и его давняя подруги Кейт Миддлтон объявили о помолвке в ноябре 2010 года. Первенец пары родился 22 июля 2013 года, а второй, дочь, спустя 2 года.



