Спикер думы Тобольска поздравил горожан «с началом войны»

Свою оговорку Андрей Ходосевич объяснил волнением.

Фото: dumatobolsk.ru

Во время мероприятий в Тобольске, посвящённых Дню памяти и скорби 22 июня, горожане обратили внимание на оплошность спикера местной думы. Андрей Ходосевич вспомнил соотечественников, погибших на фронтах Великой Отечественной, а в финале своей речи внезапно поздравил тобольчан «с началом войны».

Эту фразу жители Тобольска стали широко обсуждать в городских пабликах, отмечая косноязычие чиновника, в чью обязанность входит умение чётко и связно формулировать мысль.

Тем не менее, Ходосевич решил оправдаться и впоследствии заявил, что его досадная оговорка была вызвана волнением. Спикер гордумы рассказал о своей семье, многие представители которой прошли войну.

Именно поэтому, эта дата для него особая и, вполне понятно, что, из-за переполнявших его чувств, появились курьёзные слова поздравления с «началом войны».