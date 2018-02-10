В Курске через пять лет откроют свой Кремль

Он станет одним из экспонатов парка-музея «Ратный град».

Фото: architecturaldigest.com, kpravda.ru

В Сеймском округе Курска проводилось выездное совещание под председательством замглавы Курской области Александра Чуркина. Предметом обсуждения стало возведение парка-музея «Ратный град» с тематическими площадками. Планируется, что в музее будет представлена эпоха древней Руси, высокого средневековья, нового времени – XVII века – Первой мировой войны и Великой Отечественной. Остров Палея около лодочной станции собираются реконструировать уже через пять лет. В будущем там будут проходить фестивали и реконструкции знаковых исторических сражений, а к 2025 году там откроют свой Кремль.

Полностью завершить преображение острова и сделать его основной площадкой празднования власти готовы к 1000-летию основания Курска. Александр Чуркин заявил, что правительство региона поставило задачу преобразовать структуру отдыха и развлечений для горожан таким образом, чтобы заинтересовать их историей Родины.