Участник «Иванушек International» Кирилл Туриченко переезжает в Испанию на ПМЖ

Квартира, в которой певец собирается жить, уже достроена, о чём он сообщил в интервью для одесского канала.

Фото: Instagram @kirillturichenko

Планами на переезд в Испанию на ПМЖ участник «Иванушек International» поделился в интервью для одесского телеканала Інший. Ранее певец никому не говорил о своём намерении переехать из России и хранил это в тайне.

Как рассказал Кирилл Туриченко, переехать в Испанию он мечтал давно. Только неделю назад была достроена квартира, в которой он будет жить. И теперь артист постепенно перебирается в неё.

Свой выбор страны для ПМЖ музыкант объяснил просто:

«Я не скажу, что там напоминает Одессу. Одессу не перебить ничем. Но это ещё больше тёплых дней, чем в Одессе. Это 365 жарких дней. Юг Испании, океан и море. Это прямо там, где Гибралтарский пролив».

Впрочем, покидать коллектив «Иванушек International», в котором выступает уже 7 лет, и забывать Одессу певец не намерен. По словам Туриченко, у него до сих пор есть там квартира на улице Маршала Жукова. Более того, своё жильё на родине он не собирается ни сдавать, ни продавать, потому что регулярно наведывается туда.

Переезды для Кирилла уже давно стали привычным делом. После отъезда из Одессы он обосновался в Киеве, оттуда спустя 7 лет уехал в Москву. Такой образ жизни и постоянные гастроли наложили свой отпечаток на личную жизнь певца. По его признанию, времени на отношения попросту нет.