Древнее захоронение IV-V века до н. э. нашли археологи в Астраханской области

Погребальная яма располагалась на дороге, ведущей к действующему кладбищу Камызякского района.

Источники: pxhere.com, flickr.com.

Разрушенное древнее захоронение археологи Астраханского музея-заповедника обнаружили 24 июня во время работы на одном из Бэровских бугров. Как полагают исследователи, оно принадлежит к сарматскому времени. Находку датировали IV-V веком до нашей эры.

Погребальная яма располагалась прямо на дороге, ведущей к современному действующего кладбищу Камызякского района. По сообщению издания «Южная Волна», в ходе расчистки археологи нашли фрагменты человеческого черепа, 2 керамических лепных сосуда, бронзовый браслет и фрагмент ещё одного украшения, опознанного как бронзовая серьга.

Сохранность находок эксперты оценивают как катастрофическую. Кости разрушены местами до порошкообразного состояния, предметы, расположенные рядом, также пострадали. Всё это объясняют неудачным расположением погребальной ямы. Машины, ездившие по той самой дороге, даже не подозревали, что своими колёсами постоянно разбивали древнее захоронение. Кроме того, долгое время оно находилось в открытом состоянии, из-за чего подверглось воздействию атмосферных осадков.

Источник: Instagram @ astmuseum

Археологи намерены сохранить данный объект культурного наследия. Для этого находки будут отправлены в музей-заповедник Астраханской области, где их отреставрируют и выставят на обозрение посетителей.