Древнее захоронение под Ростовом оказалось старше египетских пирамид

В Ростовской области археологи продолжают изучать древнее захоронение, найденное на месте будущего строительства федеральной трассы «Дон» в районе города Аксай. Свои находки специалисты уже называют сенсационными.

Старинный курган под Аксаем известен еще с 19 века. Однако раньше он никогда не изучался, в том числе из-за финансовых проблем. Сейчас, когда под Аксаем строится обходной участок трассы «Дон-4», госкомпания «Автодор» заказала археологические изыскания в районе работ.

На территории поселения нашли необычные каменные камеры – катакомбы, а также ритуальные сосуды, части конских уздечек с изображениями лошадей, а также медные орудия. Специалисты говорят, что эти предметы могут быть свидетельством высокого статуса похороненных в кургане людей.

Но главной сенсацией стал возраст находок. Эксперты относят их к IV веку до нашей эры, то есть найденному захоронению около 6 тысяч лет. А это на тысячу лет больше, чем возраст египетских пирамид.