Для рязанцев старше 65 лет продлили самоизоляцию «до особого распоряжения»

Правозащитники считают такое решение властей признаком дискриминации по возрасту.

Пожилые рязанцы останутся в самоизоляции до «до особого распоряжения». Источники: thingshealth.com, det-stom2.ru

По распоряжению губернатора Рязанской области Николая Любимова для рязанцев старше 65 лет продлили самоизоляцию. В документе указывается, что ограничение на передвижение для пожилых людей будут действовать «до особого распоряжения». Рязанцы могут изолироваться как по месту проживания, так и в других помещениях, даже на даче или в садовом домике. Под действие распоряжения №222-рг. попадают и люди, страдающие хроническими недугами.

В то же время ограничительные меры местные правозащитники признали дискриминацией людей по возрастному признаку. Юристы напомнили, что с 29 марта в КоАП РФ ввели новый состав правонарушения, согласно которому штрафом от 30 до 500 тысяч рублей карается отказ потребителю предоставить товары и услуги в связи с его возрастом или состоянием здоровья. Даже меры, направленные на борьбу с эпидемией, по мнению правозащитников, не могут служить оправданием нарушению федерального закона, если только официально не введен режим ЧС.