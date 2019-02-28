Голикова объяснила, почему первые 1,5 месяца пандемии в РФ были «страшными»

Вице-премьер обсудила начало вспышки коронавируса в эфире «России-1».

Фото Татьяны Голиковой на рабочей встрече и совещании с президентом, снимки с сайта Кремля

Вице-премьер России Татьяна Голикова дала интервью в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1». Речь зашла в том числе о мерах борьбы с коронавирусной инфекцией.

В ходе диалога с Павлом Зарубиным, вице-премьер объяснила, почему первые 1,5 месяца пандемии в РФ были самыми «страшными» и напряженными. Голикова поделилась, что тяжело было внутренне, эмоционально пережить этот период. В этот короткий промежуток уместилось слишком много событий, которые нельзя было перенести.

Принимать решения приходилось оперативно, обсуждалось много вопросов, в придачу нужно было заботиться о собственной безопасности. Поэтому чиновники тяжело эмоционально переживали начало пандемии. И сейчас с содроганием вспоминают тот период.

Татьяна добавила, что первый завозной случай COVID-19 зафиксирован из Италии. Как только врачи начали выявлять инфекцию у россиян, госаппарат принял строгие и своевременные меры.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что самоизоляция — это плохо. В том числе и потому, что руководство не может оставить страну без управления и все равно вынуждено ходить на работу, решать важные вопросы.