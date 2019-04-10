Томским медикам удалась уникальная операция по пересадке нервов младенцу

Микрохирург Андрей Байтингер рискнул оперировать вблизи жизненно важных нервных окончаний организма ребёнка.

Оперция проводилась вблизи жизненно важных нервных центров младенца. Фото: tomsk.ru

Молодая мама из Костромы, отчасти, должна быть «благодарна» эпидемии коронавируса, из-за которой закрылись границы, и она не смогла отправиться для лечения 6-месячной дочери в Германию. Избавить девочку от паралича руки смогли в Омске, где местным медикам удалась уникальная операция по пересадке нервов младенцу.

Костромчанка в течение нескольких месяцев безуспешно искала возможность вылечить свою малышку от последствий родовой травмы. Помочь ей вызвался томский НИИ микрохирургии. Врач Андрей Байтингер проводил оперативное вмешательство вблизи нервных центров, отвечающих за жизненно важные функции организма.

Сложность усугублялась ещё и тем, что детские волокна втрое тоньше взрослых, но специалисты томского НИИ микрохирургии смогли провести реконструкцию нервных узлов плечевого сплетения.

По словам медиков, своевременно проведённая операция позволила избежать полной атрофии мышц руки. Вскоре ребёнок отошёл от наркоза и у него стали проявляться чувствительность и восстанавливаться движения конечности.