В Псковской области ограничения на прогулки детей намерены снять с 4 июля

Планами поделился губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram.

Ограничения на прогулки детей в Псковской области могут снять с 4 июля. Источники: pxhere.com, pixabay.com

На территории Псковской области с 19 июня действуют временные ограничения на прогулки несовершеннолетних россиян. Губернатор области Михаил Ведерников, отвечая на комментарии местных жителей в своём аккаунте в Instagram, рассказал, когда эти ограничения власти намерены снять. Об этом сообщает «Псковское агентство информации».

Вопрос губернатору задала пользовательница, которая отметила, что в официальном аккаунте комитета по здравоохранению сказано о продлении ограничительных мер, в частности комендантского часа, только до 30 июня. Ведерников ответил, что в настоящее время в планах отменить ограничения с 4 июля. При этом постановка вопроса его несколько смутила.

«О каком комендантском часе Вы говорите? Это глупости. Его нет» — написал губернатор.

Ответ губернатора Михаила Ведерникова. Источник: Instagram @ m.v_007

Согласно последнему указу, находиться на улице без сопровождения взрослых дети могли только с 12 до 20 часов. При этом были предусмотрены лишь индивидуальные или парные прогулки с соблюдением дистанции и ношением защитных масок.