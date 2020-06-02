Владимир Соловьёв сравнил голосование по Конституции в 1993 и 2020

По сравнению с событиями 27-летней давности, против поправок проголосовал лишь 1 российский регион.

Ненецкий автономный округ проголосовал против поправок в Конституцию. Фото: gazeta.a42, РБК.

Избирком РФ с утра публикует данные об итогах голосования по поправкам в Основной Закон государства. Владимир Соловьёв в ходе своего утреннего политического шоу «Соловьёв LIVE» сравнил нынешнее волеизъявление граждан России с аналогичным в 1993 году.

Теле- и радиоведущий констатировал, что в 2020 году против поправок в Конституцию проголосовал лишь 1 регион — Ненецкий автономный округ. По данным ЦИК, 54% избирателей этого субъекта РФ не согласились с предложенными изменениями в Основной Закон. При этом, Соловьёв напомнил, что при голосовании 27 лет назад против поправок в Конституцию были 17 регионов России.

Владимир Соловьёв отметил позитивные изменения за прошедшие 27 лет. Изображение: Микроблог В.Соловьёва в Twitter

По данным Центризбиркома самый высокий уровень одобрения был высказан в двух республиках — Чечне и Туве, где 98% и 97% проголосовавших, соответственно, согласились с предложенными поправками. По предварительным итогам, после обработки 97% голосов, за изменение Конституции проголосовали свыше 78% избирателей, против — около 21%.