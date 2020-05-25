Блогер Родина поддержала Алину Загитову за публичное одобрение поправок в Конституцию

Публикация фигуристки в Instagram за три часа собрала почти 30 тыс. лайков.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, блогер Елена Родина Фото: Instagram

Действующая олимпийская чемпионка в фигурном катании, Алина Загитова, сообщила, что выполнила гражданский долг и проголосовала по поправкам в Конституцию. Свой выбор спортсменка не озвучила, но из её поста в Instagram становится понятно, что галочку Алина поставила напротив пункта «ЗА». Также Загитова поблагодарила Путина за поддержку и перспективу.

Одной из первых действия 18-летней спортсменки оценила известная в среде фигурного катания, блогер Елена Родина. Она поддержала Загитову за публичное одобрение поправок в Конституцию. «Браво, Алина!» – написала Елена в своих «сторис».

Фото: Instagram

Для фигуристки это был первый опыт голосования. 18 лет Загитовой исполнилось совсем недавно, 18 мая. Что касается Родиной, то блогер является большой поклонницей таланта фигуристки. Но это ей абсолютно не мешает быть главным критиком тренера Алины Этери Тутберидзе. У Загитовой хейтеров также предостаточно, вероятно поэтому, комментарии к публикации спортсменки были предусмотрительно отключены.