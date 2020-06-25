Услуги ЖКХ подорожали на 4% в Тамбовской области с 1 июля

Изменились тарифы на питьевую воду и водоотведение, электроэнергию, газ, а также вывоз мусора.

Услуги ЖКХ подорожали в Тамбовской области. Истчоники: pxhere.com, piqsels.com.

Администрация Тамбовской области сообщила о плановом увеличении тарифов на услуги ЖКХ с 1 июля. В среднем плата за коммуналку выросла на 4% в регионе. Однако рост цен для жителей разных муниципалитетов оказался различным.

Плата за тепловую энергию повысилась в среднем на 3%. Не коснулись изменения этого тарифа только Мичуринска, Рассказово и Уварова.

Тарифы на газ также в среднем стали больше на 3%. Более значительные изменения коснулись электроэнергии, которая подорожала на 4,8%, а также питьевой воды и водоотведения — в этом случае платёжки выросли на 7,5%. Кроме того, на 4% подорожали услуги вывоза мусора.

Превысили предельные уровни роста тарифы в нескольких муниципалитетах, среди которых оказались Тамбов, Котовск, Уваров и 6 сельсоветов Гавриловского района. Там рост цен составил от 6,2 до 8,4%. Как пояснили в Администрации, столь значительное повышение тарифов произошло из-за включения в них инвестиционной составляющий.

В Администрации отметили также, что всего при расчёте обновлённых тарифов были учтены 16 инвестиционных программ, предусматривающих ремонт и реконструкцию изношенных коммунальных сетей. Благодаря этому сумма инвестиций должна увеличиться в 2,5 раза.