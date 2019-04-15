Ростовский ресторан обозвал журналистов «Ревизорро» гопниками

Съемочную группу обвинили в отсутствии морали и подтасовке общественного мнения.
Ростовский ресторан «Раки и гады» обозвал журналистов программы «Ревизорро» гопниками. Съемочная группа прибыла в заведение 30 июня, на второй день после разрешения местных властей открыть летние площадки. Владельцы ресторана пояснили, что ресторан функционировал только на 10% от общей площади заведения — на остальной территории объекта наводился порядок. Журналисты «Ревизорро» прибыли в «Раки и гады» в 20:10, когда, по словам администрации, был пик посещаемости.
Персонал ресторана пожаловался, что «ревизоры» во главе с ведущей Ксенией Милас вели себя недопустимо, ворвались с криками «мы журналисты, нам можно», не соблюдали масочный режим. Средства индивидуальной защиты они надели только для виду: маски болтались на подбородке, а халаты были просто накинуты на плечи. В посте, опубликованном в соцсети Instagram, владельцы гастропаба проверяющих так и назвали «ревизоры-гопники», и присовокупили к этому запечатленную на видео проверку.
Сотрудники ресторана также обвинили съемочную группу «Ревизорро» в том, что они брали комментарии у подставных посетителей, то есть подтасовывали общественное мнение. Если верить представителям ресторана, то проверяющие платили гостям за отрицательные отзывы сразу после комментирования на камеру.
Телеканал «Пятница», на котором выходит передача «Ревизорро» пока не дал комментариев. В то же время простые ростовчане поддержали ресторан положительными отзывами в Сети.