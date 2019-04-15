Ростовский ресторан обозвал журналистов «Ревизорро» гопниками

Съемочную группу обвинили в отсутствии морали и подтасовке общественного мнения.

Съемочная група «Ревизорро» проверяет ростовский ресторан. Источники: yandex.ru, vokrug.tv

Ростовский ресторан «Раки и гады» обозвал журналистов программы «Ревизорро» гопниками. Съемочная группа прибыла в заведение 30 июня, на второй день после разрешения местных властей открыть летние площадки. Владельцы ресторана пояснили, что ресторан функционировал только на 10% от общей площади заведения — на остальной территории объекта наводился порядок. Журналисты «Ревизорро» прибыли в «Раки и гады» в 20:10, когда, по словам администрации, был пик посещаемости.

Персонал ресторана пожаловался, что «ревизоры» во главе с ведущей Ксенией Милас вели себя недопустимо, ворвались с криками «мы журналисты, нам можно», не соблюдали масочный режим. Средства индивидуальной защиты они надели только для виду: маски болтались на подбородке, а халаты были просто накинуты на плечи. В посте, опубликованном в соцсети Instagram, владельцы гастропаба проверяющих так и назвали «ревизоры-гопники», и присовокупили к этому запечатленную на видео проверку.

Рессторан «Раки и гады» назвал журналистов «Ревизорро» гопниками. Источник: instagram.com, @rakigadi

Сотрудники ресторана также обвинили съемочную группу «Ревизорро» в том, что они брали комментарии у подставных посетителей, то есть подтасовывали общественное мнение. Если верить представителям ресторана, то проверяющие платили гостям за отрицательные отзывы сразу после комментирования на камеру.

«Никакой морали, главное — отснятое видео на флешке», — описали инцидент сотрудники ресторана в соцсети.

Телеканал «Пятница», на котором выходит передача «Ревизорро» пока не дал комментариев. В то же время простые ростовчане поддержали ресторан положительными отзывами в Сети.