В Петербурге спасли 84 Covid-пациента при помощи переливания донорской плазмы

Вице-губернатор считает что это «эффективный метод лечения коронавируса, в условиях отсутствия вакцины».

Переливание донорской крови уже спасло жизни 84 человек. Фото: spbdnevnik.ru, topspb.tv, piter.tv

Через свою пресс-службу замглавы региона Олег Эргашев дал ответ каналу «Санкт-Петербург». Он сообщил, что в течении 2-х месяцев при помощи переливания плазмы врачи спасли 84 тяжелобольных пациента с диагнозом Covid-19. У всех наблюдается положительная динамика, а первые 60 пациентов уже вернулись к родным.

За это время было заготовлено 66,9 л гипериммунной плазмы. И это на сегодня один из самых результативных способов борьбы с вирусом.

Сообщается, что данный метод лечения используют в городских клиниках № 2, № 20, № 40, в больницах Святителя Луки, Святого Георгия, Мариинской и Александровской, а также в центе Алмазова.

Донорскую кровь может сдать любой человек в возрасте от 18 до 55 лет, перенесший Covid-инфекцию. Обязательно иметь два отрицательных теста после заболевания. Отлично, если заболевание у донора протекало в средней или тяжелой форме. Принимает доноров Городская станция переливания крови.