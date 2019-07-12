В лесах Подмосковья обнаружили огромных краснокнижных слизней

Фото 10-сантиметрового моллюска в соцсетях опубликовали грибники.

В Подмосковье появились огромные слизни. Источники: yandex.ru, oka.fm

Грибники обнаружили в лесах Подмосковья огромных краснокнижных слизней. Снимками гигантских моллюсков любители тихой охоты поделились в соцсети «ВКонтакте». Грибники застали этих представителей фауны за поеданием ножек грибов. Как выяснилось, гигантские слизни очень прожорливые и могут заглотить целую ножку гриба за раз. Длина моллюска может достигать 30 см, но чаще она не превышает 10 см.

Грибники опубликовали фото черно-синего слизня в соцсетях. Источник: «ВКонтакте», группа «Грибники Подмосковья»

По незнанию такого слизня можно принять за змею. Черно-синего моллюска занесли в Красную книгу Подмосковья. Министр экологии региона Александр Коган призвал любителей лесных прогулок не уничтожать слизней, если те встретятся у них на пути. Эти моллюски не представляют угрозы людям, а экосистеме Подмосковья приносят большую пользу. Слизень поедает палые листья, утилизирует мёртвую древесину. Из-за сокращения лесопарковых насаждений и уборки листьев в городских парках, численность моллюска резко сократилась. Отрицательно на количестве слизней сказывается и неприязнь к ним людей.