Глава «Аэрофлота» назвал низким риск заражения COVID-19 на борту самолёта

Рассадка пассажиров не будет «шахматной», для защиты достаточно масок и перчаток, заявил Виталий Савельев.

В Аэрофлоте риск заразиться коронавирусом в самолёте назвали низким. Источники: pixabay.com, www.pexels.com.

Пресс-служба Кремля опубликовала расшифровку беседы генерального директора ПАО «Аэрофлот – Российские авиалинии» Виталия Савельева с президентом Владимиром Путиным. В ходе встречи с лидером государства глава авиакомпании назвал риск заражения COVID-19 на борту самолёта очень низким.

По словам Савельева, для защиты от заражения вирусом пассажирам и всему персоналу, в том числе лётчикам, достаточно масок и перчаток. При нормальной загрузке самолёта рассадка в салоне будет обычной, а не «шахматной» как того требуют нормы соблюдения социальной дистанции.

«Иначе просто не взлететь, экономика не будет работать, будет работать против нас» - объяснил такое решение глава «Аэрофлота».

Савельев отметил, что с Роспотребнадзором этот вопрос уже улажен благодаря системе фильтрации на борту. По его словам, самолёт – герметичная капсула с установленными фильтрами класса HEPA для глубокой очистки воздуха до уровня операционных. За счёт них воздух сменяется каждые 3-5 минут. Таким образом риск заразиться вирусом сводится к минимуму.

Свои выводы Виталий Геннадьевич подкрепил статистикой очень низкой заболеваемости персонала авиакомпании.

В «Аэрофлоте» также отметили рост количества перевозок в последнее время. К уровню 2019 года по внутренним перевозкам авиакомпания планирует вернуться уже к декабрю этого года, если будут смягчаться карантинные меры в регионах. Владимир Путин заявил, что практически все руководители и губернаторы докладывают ему о своих планах постепенно и поэтапно снять ограничения.