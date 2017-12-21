В Оренбургской колонии «Чёрный дельфин» начали изготавливать сгущёнку

За одну смену заключённые ИК № 6 выпускают около 1 тонны продукции, произведённой по собственной технологии.

Заключённые «Чёрного дельфина» занялись изготовлением сгущёнки. Источник: пресс-служба ФСИН Оренбургской области, pixabay.com.

Ассортимент пищевой продукции, выпускаемой колонией «Чёрный дельфин», пополнился. Теперь заключённые ИК № 6 Соль-Илецка будут снабжать жителей Оренбургской области сгущённым молоком, произведённым по собственной технологии, как сообщает пресс-служба УФСИН региона.

Изготавливать сгущёнку начали на участке маргаринового цеха, где также имеется оборудование для производства консервов. В качестве работников были привлечены осуждённые, отбывающие наказание в колонии поселения. За одну смену они выпускают около 1 тонны продукции.

Разработкой рецептуры занимались непосредственно в ИК № 6. Сообщается, что сгущёнка отвечает всем требованиям ГОСТа и уже получила декларацию соответствия требованиям технического регламента, благодаря чему возможна его свободная реализация в торговых точках.

Приобрести сгущёнку из «Чёрного дельфина» можно будет в магазинах ФГУП «Промсервис» и в городских магазинах Соль-Илецка.

Также месяцем ранее было закуплено оборудование, позволившее заключённым заняться производством мороженого. Но останавливаться на этом в «Чёрном дельфине» не намерены. Чтобы создавать новые рабочие места и увеличивать объёмы производства в исправительной колонии планируют продолжить освоение новых видов продукции.