Температура в Ростове-на-Дону побила абсолютный рекорд

40-градусная жара стала высшим показателем с лета 1938 года.

Фото: nbcpalmsprings.com/ alt-mag.ru

Минувший вторник стал одним из самых жарких летних дней на Юге России. Так, температура в Ростове-на-Дону побила рекорд лета 2010 года. Днём температура поднималась до +40,2 градусов Цельсия.

Этот показатель превысил показатель лета 2010 года, когда в августе столбики термометров поднялись до отметки в +40,1 градуса Цельсия. Кроме того, был превышен максимальный показатель июля, который обычно уступает августовским цифрам. В 1938 году метеорологи зафиксировали температуру в +39,6 градуса Цельсия.

Стоит отметить, что даже по меркам южного климата Ростова-на-Дону подобные показатели существенно превышают норму. Так, средняя температура в июле составляет +23,4 градуса Цельсия, а усреднённый максимум середины лета — +29,4 градуса.

Примечательно, что средние значения температуры июля незначительно превышают показатели августа. Поэтому есть вероятность, что августовский зной станет меньшим испытанием для жителей Ростова-на-Дону.