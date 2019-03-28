Российские города вошли в список экстремальных населенных пунктов мира

Два города России оказались в списке опасных населенных пунктов из-за климата. Ими стали Якутск и Верхоянск. В рейтинге эти города на первых местах. Они являются менее привлекательными для туристов и сложными для жизни.

По данным экспертов, Якутск отличился самым экстремальным климатом, в холодное время года столбик термометра показывает 40 градусов Цельсия, а летом сильная жара достигает 29 градусов. Поэтому населенный пункт редко посещают туристы, а местным жителям остается лишь посочувствовать.

При этом, город стал культурным, научным и экономическим центром Сибири. Также к экстремальным объектам причисленно якутское озеро Оймякон, где в начале века температура опускалась до отметки 71,2 градуса Цельсия. В рейтинг вошел и якутский город Верхоянск. Он прославился самыми резкими скачками температуры.