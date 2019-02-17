«Чёрный список – для туристов вандалов» новое постановление властей Рима

«За нарушение общественного покоя, а также причинение ущерба культурным и исторически объектам города, иностранные туристы будут подвергнуты внушительным штрафам и возможно запрету на въезд в Рим» сообщают итальянские СМИ.

Столица Италии довольно часто подвергалась актам вандализма со стороны иностранных туристов, самый скандальный случай произошёл в 70-х годах, тогда гражданин Венгрии нанёс ущерб (15 ударов молотком) мраморному произведению искусства «Пьете Микеланджело» известного скульптора того времени, мастера Микеланджело Буонаротти. В мерах предосторожности Власти Рима решили обезопасить город, установкой видеокамер в самых уязвимых местах города.

Футбольные фанаты уже имели опыт общения с представителями закона Рима. Тогда провинившиеся в чем либо фанаты, были отстранены от посещения матчей, на какой-то срок или даже навсегда.