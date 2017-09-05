Власти Рима составят черный список для провинившихся туристов

Правительство Рима намерено организовать некий «черный список» для туристов, попав в который, человек не сможет в следующий раз попасть в город.

Вирджиния Раджи, в настоящее время являющаяся главой столицы Италии, выдвинула предложение организовать политику «черного списока» для отдыхающих, повторное появление в столице которых, может способствовать причинению вреда достопримечательностям.

Срок занесения туриста в такой список будет зависеть от характера совершенного злодеяния. Для введения подобного закона мэр намерена провести встречу с министром иностранных дел Италии.

Причиной ужесточения контроля над туристами стало поведение двух россиянок 35 и 40 лет, которые танцевали на бортах фонтана Баркачча, и после замечания полиции нанесли одному из сотрудников травмы.

В связи с нанесенными повреждениями фонтану болельщиками в 2015 году, было принято решение о патрулировании достопримечательности.