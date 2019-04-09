Статистика: В среднем рязанцы создают семью в 20-29 лет

Результаты показали в честь Дня семьи, любви и верности.

Стала известна брачная статистика Рязани. Фото: pixabay.com

Брачную статистику Рязани опубликовали 8 июля в честь праздника. Оказалось, что в среднем рязанцы создают семью в 20-29 лет. Об этом сообщили в официальной группе Рязаньстата во «ВКонтакте».

В 2019 году практически половина семей была создана именно в возрасте 20-29 лет, а всего браков зарегистрировано было 6617. Разводов же было 4979. Брачная статистика показывает, что уровень создания семей практически не изменился по сравнению с прошлым годом. Ранние браки стали редкостью для рязанцев — всего двое мужчин и 34 женщины связали себя узами брака в возрасте до 18 лет.

По традиции, большинство браков были заключены в летнее время. Месяц, когда желающих жениться было наименьше — апрель.

Статистика Рязани также отметила, что число выпавших из окна детей в 2020 году составило 9 случаев. В прошлом году число таких случаев составило 7.