В Вологодской области отменили общешкольные линейки 1 сентября

Запрет на проведение массовых мероприятий в учебных заведениях будет действовать до января 2021 года.

Общешкольной линейки 1 сентября в Вологодской области не будет. Источник: pxhere.com, pixabay.com.

Непростая эпидемиологическая обстановка оставила школьников Вологодской области без полноценного Дня знаний. Роспотребнадзор ввёл запрет на все массовые мероприятия в учебных заведениях, в том числе на общешкольную торжественную линейку 1 сентября, как сообщает ИА «Череповец».

Запрет на массовые мероприятия в школах и детских садах будет действовать вплоть до 1 января 2021 года. Аналогичные меры применены также к детским спортивным и социальным учреждениям, уточнила сотрудник отдела Роспотребнадзора в Череповце Галина Лебедева.

Сообщается, что проведение линеек станет возможно только для небольших групп школьников. Например, отдельно для каждого класса. Но проходить они должны строго на улице. Эти правила распространяются на все регионы России.

Кроме того, Роспотребнадзор ввёл и новые правила проведения занятий в образовательных заведениях. Так, во время учёбы будет контролироваться соблюдение социальной дистанции. Каждый класс или группу закрепят за своим кабинетом, где будут проходить все их занятия. Исключение сделают лишь для уроков физической культуры, физики, химии, труда, изобразительного искусства и технологий. Так как эти предметы требуют дополнительное оборудование.

Возможность пересечения учеников разных групп или классов на переменах исключат с помощью составления специального расписания. Также нормой станет ежедневная проверка температуры у сотрудников и учащихся на входе в школы.