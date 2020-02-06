Минобороны РФ поможет обеспечить Симферополь водой

Переброс специалисты оборонного ведомства организуют из водохранилища в другом районе полуострова.

Минобороны РФ поможет перебросить воду в Симферополь. Источники: orangesmile.com, allkrim.com, 360tv.ru

Минобороны РФ поможет обеспечить водой столицу Крыма. Переброс воды в Симферополь планируют устроить из Тайганского водохранилища в другом районе полуострова. Трудности с обеспечением питьевой воды испытывает только столица, остальные районы Крыма дефицита не ощущают.

Во время пресс-конференции глава Республики Сергей Аксёнов пояснил, что из водохранилища ежесуточно будут перекачивать до 60 тысяч кубометров пресной воды. Трассу, по которой будет идти переброс, сотрудники Минобороны РФ уже изучили. Запасов в Симферополе хватит еще на 110 дней. Партизанское водохранилище наполнено на 25%, а Аянское заполнили уже на три четверти. Каждый день крымская столица потребляет по 160 тысяч метров кубических. Власти РК сумели заместить 45 тысяч кубов. Вместе с заимствованными из Тайганского водохранилища ресурсами сумма замещенной воды составит 105 тысяч кубометров в день.