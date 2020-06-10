Педиатр Подмосковья назвала пользу и вред ягод для детей

Малина, смородина, крыжовник и черника — самые безопасные продукты для детей, отметила Нисо Одинаева.
Ущерб здоровью детей от употребления ягод может оказаться сильнее кажущейся пользы. Родителям следует с осторожностью давать малышам эти продукты. Главный внештатный педиатр Министерства здравоохранения Московской области Нисо Одинаева назвала пользу и вред ягод для детей. Рекомендации врача опубликованы на официальном сайте Минздрава Подмосковья 8 июля.
Наибольшую опасность представляет аллергическая реакция. У малышей она проявляется по-разному: кожным зудом и крапивницей, жжением во рту, першением в горле, чиханием, зудом в носу, рвотой, диареей, отеками, приступами бронхиальной астмы.
К аллергии более склонны дети до 3-х лет. Это связано с недостаточностью ферментов и повышенной проницаемостью слизистой ЖКТ. Организм ребят постарше легче усваивает ягоды.
Самыми безопасными для малышей педиатр назвала малину, смородину, крыжовник и чернику. Сильные аллергены — садовая земляника и клубника. Также Одинаева порекомендовала подвергать ягоды термической обработке, чтобы разрушить большинство белков-аллергенов.
Деткам следует давать ягоды маленькими порциями и следить за реакцией. Ведь содержащиеся в продукте витамины и микроэлементы очень полезны для здоровья.
Ученые Университета штата Огайо доказали, что черная малина защищает кожу от аллергических реакций. Специалисты рекомендуют съедать одну порцию ягод в день для профилактики крапивницы.