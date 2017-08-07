В Нижнем Новгороде «Яндекс.Лавка» вложит ₽100 млн в экспресс-доставку

8 июля стартовала работа трёх складов в городе.

К концу 2020 года в городе появится 25 складов, фото fotolia.com/sergeybulatov; opennov.ru

Нижний Новгород стал третьим городом России, где заработала «Яндекс.Лавка». 3 точки экспресс-доставки уже начали свою работу: на Мещерском бульваре, на ул. Баха и Панина. К концу 2020 года сервис планирует открыть еще 25 складов на территории каждого района в Нижнем Новгороде. Для строительства пунктов и их развития «Яндекс.Лавка» вложит ₽100 млн, сообщил операционный директор Вадим Петров.

Покупатели могут оформить заказ в «Яндекс.Лавке» на официальном сайте или через специальное приложение. Уже доступно более 2500 товаров, которые хранятся с соблюдением всех санитарных норм. Доставку осуществляет курьер, которого перед началом работы проверяют на наличие симптомов ОРВИ и оснащают средствами индивидуальной защиты. Если расстояние до клиента до 3 км, то продукты привезут на велосипеде в течение 10−15 минут; при большей дистанции заказ доставят на такси. В данном случае минимальная сумма покупок должна составлять ₽200, а доставка всегда остается бесплатной.

Губернатор региона Глеб Никитин поверил первую открывшуюся «лавку». Он предложил подключить экспресс-доставку к порталу «Карта жителя Нижегородской области» и предоставлять нижегородцам скидки за «доброрубли» (система бонусов, позволяющая со скидкой приобрести билеты в театр, или продукты в магазинах).

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что «Яндекс.Лавка» планирует опробовать дистрибуцию продуктов широкого потребления под своим брендом в Москве, и подала заявку на регистрацию собственной торговой марки «Из лавки».