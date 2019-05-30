«Яндекс» рассказал о последствиях COVID-19 для своего бизнеса

Убытки транснациональной компании составят примерно 4,5 млрд рублей.

Компания «Яндекс» рассказала, как повлиял на благополучие предприятия COVID-19. Судя по прогнозам аналитиков Yandex N.V., последствия для бизнеса будут таковы: во втором квартале компания потеряет от 3 до 4,5 млрд рублей. Такие суммы вытекают из снижения операционной прибыли и колебания курса валют. При этом выручка остается на уровне аналогичного периода прошлого года, но есть вероятность уменьшения прибыли на 2%. Снижение аналитического своего показателя EBITDA на 40,8% руководство связало с пандемией коронавируса. Сюда входит уменьшение прибыли от каршеринга, такси. В то же время самоизоляция повысила спрос на еду и медиасервисы.

Поэтому прибыль «Яндекс.Такси» во втором квартале 2020-го стала выше на 37%, чем в 2019-м, так как помимо таксомоторного бизнеса туда входит опция доставки еды. Также на показателе EBITDA скажется снижение темпов роста выручки и инвестирование в развитие новых сегментов бизнеса, в том числе «Яндекс.Лавка», отдел дронов и медиасервисов.