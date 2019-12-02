Жителям Ставрополья объяснили, как сэкономить на «коммуналке» в отпуске

В региональном министерстве ЖКХ пояснили, что нужно подать заявление о перерасчёте в адрес исполнителя коммунальной услуги.

Жителям Ставрополья подсказали, как сэкономить на коммунальных услугах в отпуске. Источники: dnpr.com.ua, pxhere.com, bitcoingarden.org, travelask.ru

В министерстве ЖКХ Ставрополья объяснили, как можно сэкономить на «коммуналке», если потребитель услуг находится в отпуске. Человеку достаточно своевременно предоставить заявление о перерасчёте суммы исполнителю. Это может быть ТСН, ТСЖ или ресурсоснабжающая компания. Бумага подается до отъезда или же в течение 30 дней после возвращения абонента. Предлогом для перерасчёта может стать отсутствие жильца в квартире по причине болезни — если человек проходит лечение в стационаре — рабочей командировки или отпуска сроком не менее, чем 5 дней. День отъезда и день прибытия в данном случае не учитывается.

К заявлению о перерасчёте прилагаются документы, которые подтверждают факт отсутствия и длительность. Жителям Ставрополья можно сопроводить заявление билетами или копиями, квитанциями об оплате за проживание в отеле, общежитии или медицинской справкой о пребывании на стационаре или в санаторно-курортном учреждении.

Перерасчёту подлежит плата за горячую и холодную воду, газ для бытовых нужд, свет, если на эти виды услуг нет приборов учёта. Перерасчёт не делается на жилищные услуги: отопление, оплату капремонта, газоснабжение с целью обогрева и плата за содержание мест общего пользования. Стоимость этих услуг зависит от квадратуры жилья, а не от количества фактического потребления, пояснили в министерстве.