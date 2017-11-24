Эксперты назвали ТОП-5 способов купить автомобиль с пробегом дешевле

Покупая б/у автомобили, многие ищут возможность побольше сэкономить. Поэтому эксперты назвали пять способов, как можно сэкономить на покупке.

В первую очередь, утверждают специалисты, во время телефонных разговоров с продавцом никогда нельзя выбивать скидку на автомобиль, а наоборот разговаривать как можно вежливо, показать себя с лучшей стороны.

Во-вторых, приходя на осмотр машины, при себе покупатель должен иметь всю сумму денег и пакет необходимых документов. Тогда владелец автомобиля с пробегом увидит его серьезные намерения, и только после этого можно начинать торговаться.

Не стоит скупиться на время и деньги, чтобы съездить на СТО и проверить автомобиль на наличие всех неисправностей. После этого продавец сам будет рад скинуть цену.

Также можно держать связь с дилерскими центрами, так как в последнее время все чаще автомобили с пробегом стали продавать через них. А действительно хорошие автомобили очень тяжело найти.