В Новосибирске запретят продажу пива в жилых домах после 22:00

Заксобрание приняло законопроект в первом чтении.

Пиво на розлив в Новосибирске. Фото: yandex.ru, navigato.ru, runews24.ru

В Новосибирске законодатели запретят продажу пива на розлив в ночное время заведениями общепита менее 50 м кв в жилых районах. Законопроект направлен на розничные точки, маскирующиеся под заведения общепита.

Причиной доработки закона о торговле спиртным стало большое количество жалоб новосибирцев на неподобающее поведение завсегдатаев местных «наливаек». Только за первую половину текущего года поступило 46 таких жалоб. Об этом рассказал министр промышленности и торговли области Андрей Гончаров.

Точки розничной торговли, фактически киоски, чтобы получить разрешение на торговлю пивом в ночное время, ставят на своей территории в жилых домах или во дворах пару столиков и микроволновку. После чего получают право называться «Магазин-Закусочная». Таких объектов на территории города насчитывается до двух третей от общего числа торговых точек.

Данным законопроектом им запрещается продажа алкогольных напитков в период после 22:00 и до 9:00. Он будет доработан с учетом дополнений и поправок и вновь рассмотрен на следующем заседании Новосибирского заксобрания.