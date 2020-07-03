В Ростовской области достраивают модульную поликлинику за ₽70 млн

По решению главы региона Василия Голубева, она заменит ЦКБ на время капитального ремонта.

Василий Голубев осматривает модульную поликлиннику в Ростовской области. Фото: donland.ru

В станице Тацинской Ростовской области скоро откроют новую модульную поликлинику. Здание уже достраивают, оно готово на 90%. Завершаются отделочные работы. После чего будет благоустроена прилегающая территория. Сдача запланирована на последние числа сентября. На ее обустройство было выделено ₽70 млн.

Действующая ныне ЦКБ нуждается в полной реконструкции. Зданию уже полвека, оно морально и технически устарело. Уже завершены проектные работы, составлена смета. Начало работ запланировано на 2022 год. А пока, чтобы не ездить в соседний район, губернатор принял решение установить модульное здание на территории ЦКБ. В нем будет установлено современное медоборудование. Планируется запуск детской консультации с элементами «Бережливой поликлиники».

В ходе рабочей поездки 10 июля губернатор осмотрел здание, побеседовал с подрядчиками и врачами.

Он так же посетил другой социальный объект, готовящийся к сдаче — школу в поселке Углегорском. Она откроет двери для учащихся уже в этом году.