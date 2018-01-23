В подмосковном Серпухове появилась скульптура павчонка-доктора

Объект установили возле детской поликлинике на улице Ворошилова.

В Серпухове установили мини-скульптуру павчонок-доктор. Источники: serpuhov.ru, serp.mk.ru

В подмосковном городе Серпухове установили новую мини-скульптуру павчонка. Скульптура павчонка-доктора появилась на улице Ворошилова возле детской больницы. Это уже 12-й объект. Всего местные власти планируют установить 13 павчат. Первая мини-скульптура появилась возле Серпуховского музыкально-драматического театра. В связи с этим птенчиком у местных жителей уже появились поверья: если погладить его левой рукой — ждёт счастье, а если правой — богатство.

Новый павчонок напоминает доктора Айболита. В одной руке птенец держит слуховую трубку, а в другой докторский саквояж. Пока со статуей не связано никаких примет, но серпуховчане надеются, что павчонок-доктор поможет детям быстрее выздоравливать.

Ранее сообщалось, что подмосковным медикам будут выплачивать дополнительные средства в случае работы с коронавирусными пациентами. Выплаты будут проводиться с июля по сентябрь.